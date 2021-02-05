Мосгорсуд 8 февраля рассмотрит жалобу на арест главреда "Медиазоны"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Защита главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова подала апелляционную жалобу на административный арест журналиста на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Федор Сирош.

"Я подал апелляцию на арест Смирнова. Считаю, что суд первой инстанции не учел целый ряд обстоятельств, когда рассматривал вопрос об административном правонарушении, якобы совершенным Смирновым. Всего я привел 37 доводов в тексте жалобы в поддержку нашей позиции. Рассмотрение жалобы пройдет 8 февраля в Мосгорсуде", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток.

Главред "Медиазоны" был задержан 30 января. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который ранее поддержал штаб Алексея Навального. Журналист был доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке.