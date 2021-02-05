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Судья пригрозила удалить Навального, если он продолжит перебивать ее

Ранее Алексей Навальный заявлял протест против допроса свидетелей в режиме видеосвязи и снятия судом его вопросов
Алексей Навальный Снимок с видео/Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС
Описание
Алексей Навальный
© Снимок с видео/Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Судья Бабушкинского суда Москвы Вера Акимова пригрозила Алексею Навальному удалением из зала заседания по делу о клевете, если он не прекратит перебивать ее, передает корреспондент ТАСС.

"Еще два замечания, и вы будете удалены, если вам не интересен процесс. Вы себя ведете оскорбительно, делаю вам второе замечание. Третье будет последним", - сказала судья.

Суд в пятницу приступил к рассмотрению дела в отношении Навального о клевете. Подсудимый с самого открытия заседания пребывал в возбужденном состоянии, выражаясь повышенным тоном. "Молчите <...>, слушайте меня", - крикнул Навальный на судью, за что получил замечание. Он неоднократно заявлял протест против допроса свидетелей в режиме видеосвязи и снятия судом его вопросов.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня он в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Алексея Навального в Россию возобновил его.

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