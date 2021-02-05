ЕК создала рабочую группу, чтобы избежать дефицита компонентов вакцины

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) создала специальную рабочую группу, которая должна будет мониторить производство компонентов для изготовления вакцин от коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Глава Еврокомиссии поручила еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону возглавить рабочую группу, которая будет заниматься проблемой компонентов для производства вакцины", - заявил он.

"Производство вакцин - это сложный технологический процесс, который включает множество видов компонентов. Поэтому вопрос обеспечения производственной цепи этого процесса имеет особое значение. Мы внимательно следим за этой сферой, чтобы гарантировать, что производители вакцины имеют доступ к необходимым компонентам", - отметил он.

Мамер признал, что риск дефицита компонентов для производства вакцины существует, однако подчеркнул, что Еврокомиссия продолжает рассчитывать на получение во втором квартале 300 млн доз вакцины, предусмотренных существующими контрактами. В первом квартале, Еврокомиссия рассчитывает получить 106 млн доз от трех сертифицированных в ЕС компаний: Pfizer, Moderna, AstraZeneca.