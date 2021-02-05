Коллеги выразили соболезнования в связи со смертью адмирала Владимира Высоцкого

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий, умерший в пятницу на 67-м году жизни, был достойным офицером и профессионально руководил Военно-морским флотом в тяжелые для него времена. Такое мнение выразили коллеги адмирала.

"Владимир Сергеевич прошел замечательный путь моряка. <...> Командовал тяжелым авианесущим крейсером "Минск", был назначен командиром авианосца "Варяг" - это высшая степень доверия, когда людям представляется такая возможность по службе. Ну и он себя в высочайшей степени зарекомендовал, поэтому с поста командующего Северным флотом во время полного развала ВМФ Владимир Сергеевич был назначен главкомом и достойно, принципиально руководил Военно-морским флотом", - рассказал ТАСС бывший первый заместитель главкома ВМФ адмирал Игорь Касатонов.

По его словам, часто бывает, что на должности командира такого большого корабля карьера заканчивается, но в случае с Высоцким этого не произошло, и он стал командиром дивизии на Тихоокеанском флоте. "Вместе мы с ним занимались "Петром Великим" (тяжелый атомный ракетный крейсер - прим. ТАСС), выводили его из постройки и сделали это успешно", - вспомнил Касатонов.

Адмирал отметил, что встречался с Высоцким на всех этапах службы. "Это исключительно ровный, жесткий, правильный, работоспособный человек", - подчеркнул Касатонов. По его словам, о смерти военачальника сожалеют все моряки.

Достойный офицер

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов вспомнил Высоцкого как высокого профессионала и организатора. "Это был мой подчиненный. Когда я командовал Северным флотом, он командовал Кольской флотилией разнородных сил Северного флота. Он был отличным офицером, профессионалом, прекрасным моряком, организатором. Это достойная личность", - подчеркнул Попов.

Он рассказал, что когда Высоцкий только пришел в Кольскую флотилию они вместе облетали зоны Северного флота. "Я для него специально делал облеты зон Северного флота, чтобы его, пришедшего с тихоокеанского театра, как можно быстрее познакомить с театром Северного флота. Он пришел на Кольскую флотилию разнородных сил, у которой большая зона ответственности, и чтобы ее освоить и изучить, я лично занимался, готовил Владимира Сергеевича, чтобы он уверенно управлял войсками и силами своей флотилии", - вспомнил Попов.

"Достойный был офицер", - заключил он.

Соболезнования в связи со смертью адмирала также выразил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. "Я немножко старше, не служил при нем. Но мы его знали, конечно. Могу выразить только соболезнования", - сказал Комоедов.

Адмирал Высоцкий

Высоцкий с отличием закончил Военно-морскую академию и Военную академию Генерального штаба, прошел длинный путь по командной лестнице и занимал очень ответственные посты. В 1999 году был назначен на Северный флот начальником штаба - первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил, с 21 января 2002 года командовал этой флотилией.

С 2004 года Высоцкий служил на должности начальника штаба Балтийского флота, в сентябре 2005 года был назначен командующим Северным флотом, через два года - главнокомандующим Военно-морским флотом России. 6 мая 2012 года был освобожден от занимаемой должности и ушел в отставку.

Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За военные заслуги" и множеством других орденов и медалей.