Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" пройдет под Тверью в апреле

ТАСС, 5 февраля. Около 500 представителей поисковых организаций из России, ближнего и дальнего зарубежья примут участие в экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая пройдет в Тверской области 17-23 апреля на местах сражений 1942-1943 годов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ежегодная "Вахта Памяти" пройдет в период с 17 апреля по 30 апреля 2021 года на территории сельского поселения Есинка Ржевского района в местах кровопролитных боев 1941-1943 годов. Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала советскому солдату", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило о начале приема заявок на участие в экспедиции, который продлится до 1 марта. Ожидается приезд порядка 500 представителей поисковых отрядов из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. "Участники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям, в том числе против новой коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.

Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", организованная РВИО и Минобороны России при участии правительства Тверской области, проводится ежегодно на местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов. В 2020 году в экспедиции участвовали поисковики из 53 регионов РФ, а также Белоруссии и Казахстана. Были обнаружены останки более 704 красноармейцев, установлено 12 имен.