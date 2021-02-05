Бывшего главкома ВМФ России похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий, умерший в пятницу на 67-м году жизни, будет похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Похороны пройдут 8 февраля на Троекуровском кладбище", - сказал Дерябин.

Высоцкий родился 18 августа 1954 года в городе Комарно Львовской области (Украинская ССР), с отличием закончил Военно-морскую академию и Военную академию Генерального штаба, прошел длинный путь по командной лестнице и занимал очень ответственные посты. В 1999 году был назначен на Северный флот начальником штаба - первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил, с 21 января 2002 года командовал этой флотилией.

С 2004 года Высоцкий служил на должности начальника штаба Балтийского флота, в сентябре 2005 года был назначен командующим Северным флотом, через два года - главнокомандующим Военно-морским флотом России. 6 мая 2012 года был освобожден от занимаемой должности и ушел в отставку.

Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За военные заслуги" и множеством других орденов и медалей.