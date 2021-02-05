В России разрабатывают тест-системы для быстрого мониторинга коронавируса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Тест-системы для более быстрого мониторинга новой коронавирусной инфекции разрабатываются в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Сегодня разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга", - сообщил министр журналистам в пятницу.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что Роспатент утвердил стандартный образец штамма нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Он внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных. Отмечается, что он поможет обеспечивать высокое качество создаваемых тест-систем для определения коронавируса.