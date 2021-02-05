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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Адвокат заявил, что Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении

Источник сообщил, что, предварительно, актера перевозят в Москву по требованию следователя

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Актера Михаила Ефремова увезли в неизвестном направлении из колонии № 4 в Белгородской области, где он отбывает наказание за смертельное ДТП. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Петр Хархорин.

"Он позвонил вчера вечером жене и сказал: "Меня куда-то вывозят", - сказал адвокат. При этом неизвестно, куда именно увезли актера.

В свою очередь источник сообщил ТАСС, что, предварительно, Ефремова перевозят в Москву по требованию следователя.

Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он работает в швейном цехе.

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РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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