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В Татарстане сестре фронтовика вернули утерянную 70 лет назад медаль ее брата

Михаил Феоктистов получил медаль "За отвагу"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Церемония передачи найденной спустя почти 70 лет медали "За отвагу", который был награжден участник Великой Отечественной войны Михаил Феоктистов, прошла в Татарстане. Награду вернули 92-летней сестре фронтовика, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В Татарстане родной сестре участника Великой Отечественной войны Михаила Феоктистова - 92-летней Людмиле Николаевне Ивановой торжественно передали найденную спустя почти 70 лет медаль брата "За отвагу". Торжественная передача медали прошла в военно-историческом музее Верхнеуслонского района Татарстана с участием военного комиссара и главы администрации района, представителей Совета ветеранов и поискового отряда "Совесть памяти", а также юнармейцев", - отметили в пресс-службе.

Долгое время награда хранилась у жительницы Львова, затем по завещанию медаль перешла к другой женщине. Хозяина удалось найти по номеру медали. "Владельцем оказался Михаил Николаевич Феоктистов, который в ноябре 1954 года во время возвращения со службы домой был убит неизвестными в Днепропетровской области", - добавили в пресс-службе.

Перед вручением награды военкомат провел ее реставрацию и установил стандартную колодку.

Михаил Феоктистов родился 4 ноября 1925 года в Верхнеуслонском районе Татарстанской АССР. За годы службы также был награжден орденом Славы III степени, медалями "За взятие Вены", "За освобождение Праги" и "За победу над Германией". После войны проходил службу в должности инструктора по парашютной подготовке в одной из частей в Днепропетровской области.

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РоссияВеликая Отечественная войнаТатарстан
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