Массовая вакцинация в России. 500 тыс. прививок в Московском регионе и первые на Таймыре

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса продолжается по всей России. Только в Московском регионе число получивших как минимум первую из двух доз препарата превысило полмиллиона, следует из заявлений властей.

ТАСС собрал главное о ходе массовой вакцинации на этой неделе.

Ситуация в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в России, от коронавируса привились уже около 400 000 человек, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Примерно за неделю число вакцинированных в городе возросло на четверть.

В Подмосковье по состоянию на утро пятницы прививки получили примерно 110 000 жителей (против 80 000 в минувшую субботу). Глава региона Андрей Воробьев объявил о планах в феврале вакцинировать до 10 000 человек в день.

Активно идет прививочная кампания и в Санкт-Петербурге - если в прошлую пятницу городские власти говорили приблизительно о 50 000 привившихся, то в четверг вечером стало известно, что вакцину получили уже 80 000 горожан. Таким образом, за это время привились в полтора раза больше жителей города, чем за предыдущий аналогичный период.

Ленинградская область, которая почти две недели ожидала новую партию вакцины, в четверг получила более 8 000 комплектов "Спутника V" и ждет еще около 20 000 в ближайшие дни. Как сообщили власти, массовая вакцинация в регионе возобновится в понедельник, 8 февраля.

Другие регионы

Хотя Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург остаются главными локомотивами массовой вакцинации в стране, постепенно растет число привившихся и в других регионах.

Так, в Белгородской области вакцинацию прошли уже порядка 27 000 человек, почти столько же вакцинированных в Воронежской области. В Краснодарском крае к четвергу прививки получили около 40 000 жителей, притом что с начала пандемии в регионе выявили менее 35 000 случаев заражения коронавирусом.

При этом темпы вакцинации серьезно различаются даже в соседних регионах: если в Крыму привились уже более 10 000 человек, то в Севастополе старт прививочной кампании ожидается лишь на следующей неделе, 8 февраля.

Постепенно разворачивается вакцинация и на Северном Кавказе. Быстрее всего она идет в Ставропольском крае - там, по данным на четверг, первые прививки получили около 26 000 жителей. Не такие высокие темпы в Дагестане (только 2 100 привитых по состоянию на 4 февраля) и Ингушетии (порядка 1 250 человек).

Дальний Восток и Сибирь

Вакцинация наращивает обороты и за Уралом. На Дальнем Востоке, по подсчетам ТАСС, привились уже более 125 000 человек, или свыше 1,5% всего населения округа.

В некоторых регионах всего за две недели число вакцинированных возросло на порядок - например, в Забайкалье к 22 января прививки получили около 1 700 человек, а к утру 5 февраля - уже почти 19 300. В Хабаровском крае и Бурятии темпы немного скромнее: за 14 дней привившихся там стало больше "всего" в четыре с лишним раза.

Кроме того, уже идет прививочная кампания в самых отдаленных частях страны. Так, на Камчатке, где несколько недель назад ждали вакцину только в феврале, привиты уже почти 5 900 человек, а в Якутии - примерно 24 000, в том числе в арктических районах. Первую партию препарата доставили на полуостров Таймыр.