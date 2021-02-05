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На Ставрополье создадут новый курортный парк

Он будет располагаться в Железноводске в пределах маршрута велотерренкура, который обустроят в городе до конца 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Новый курортный парк площадью более 1,2 тыс. га намерены создать власти в городе Железноводске на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"В 2021 году в городе-курорте начинается проектирование объектов, которые планируется реализовать при поддержке федерального центра. В Железноводске планируется создание нового курортного парка общей площадью 1 200 га. К его проектированию тоже приступят в этом году", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора Владимира Владимирова с главой города Евгением Моисеевым.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, парк будет создан в пределах маршрута велотерренкура, который планируется обустроить до конца 2023 года. Сейчас большая часть этой территории не используется. Власти планируют создать в парке места для отдыха, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, городские власти приступят в 2021 году к проектированию канатной дороги на гору Железную. Строительство объекта было запланировано еще 40 лет назад, но реализация идеи многократно откладывалась.

На создание ставропольской велотропы протяженностью в 75 км правительство России направит порядка 3 млрд рублей. Работы по созданию экологических велотроп начнутся в 2021 году, а завершатся в 2023 году. По проекту "Кавминводский велотерренкур" объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, десять кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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