Израиль продлил тотальный карантин. Главное о коронавирусе за 5 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 3 934 606 случаев заражения, из них новых — 16 688. За сутки умерли 527 человек, за весь период — 75 732.
- В Петербурге выявили минимальное с 9 ноября суточное число заражений — 1463 случая.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в стране к лету. По его словам, инфекция отступает.
Москва
- Всего зафиксировано 939 482 случая заражения, из них новых — 2032. Госпитализированы 962 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 104,8 млн случаев заражения, умерли 2 282 535 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Кабмин Израиля продлил тотальный карантин до 7 февраля, гражданам запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы численностью более пяти человек в помещении и более десяти — на открытом воздухе. Запрет на въезд и выезд из страны продлен до 20 февраля.
- В январе в мире умерли более 400 тыс. заболевших — это максимум с начала пандемии (подсчеты ТАСС).