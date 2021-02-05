Яровая предложила внести в нацпроект "Здравоохранение" раздел по онкозаболеваниям у детей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила включить в национальный проект "Здравоохранение" и федеральные программы отдельный раздел, касающийся борьбы с онкологическими заболеваниями у детей. Это предложение Яровая высказала на заседании Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

"Есть нацпроект "Здравоохранение", есть федеральные проекты "Борьба с онкологическими заболеваниями" и "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". Но в них нет детской онкологии. Наша задача сегодня детскую онкологию поднять на уровень достойного официального государственного внимания, что обяжет все уровни власти действовать в логике конкретных мероприятий и конкретного финансирования", - приводит слова Яровой ее пресс-служба в пятницу.

"Учитывая, что предложения касаются нацпроекта и федеральных программ, они будут направлены в адрес председателя правительства РФ", - добавила Яровая.

По ее словам, все предложения будут обобщены в рамках подготовки к заседанию Совета законодателей в феврале. Так, депутаты во взаимодействии со специалистами и профильными министерствами намерены подготовить изменения в законодательство, чтобы устранить существующие правовые пробелы, которые "создают сложности в реальной врачебной работе с маленькими пациентами".

"Мы пришли к общему пониманию, что система должна быть отстроена детально и унифицирована по всей стране и для всех регионов, чтобы с момента, как только у ребенка выявили признаки заболевания, начинала действовать единая система помощи", - отметила Яровая.

Она также предложила создать опорные центры детской онкологии и гематологии на базе федеральных и региональных центров. По оценкам специалистов, таких центров может быть около десяти.