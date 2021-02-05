СПЧ предложил обсудить смягчение коронавирусных ограничений для публичных мероприятий

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предлагает инициировать дискуссию о смягчении ограничений из-за пандемии коронавируса в отношении массовых мероприятий, в том числе политических. Об этом говорится в заявлении СПЧ по итогам протестных акций 23 и 31 января, размещенном в пятницу на сайте Совета.

"Эти акции не могли быть согласованы из-за пандемии. Надо также отметить, что выбор места для протестных акций в Москве на Лубянской и Манежной площадях носил конфронтационный характер. Такой подход представляется неконструктивным и ставит под угрозу безопасность граждан", - говорится в сообщении.

"Совет предлагает инициировать дискуссию о смягчении карантинных ограничений в отношении публичных мероприятий, в том числе политических и профсоюзных", - подчеркнули в СПЧ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тезис о том, что в условиях пандемии активистам сложно согласовать законный митинг, заявил, что Кремль не видит необходимости пересматривать правила согласования митингов с учетом ограничений на фоне пандемии коронавируса. Говоря о проведении других массовых акций на фоне пандемии, в том числе парада Победы, Песков пояснил, что "это более упорядоченные мероприятия". Он добавил, что в Кремле не видят проблемы в том, что все митинги запрещены из-за пандемии коронавируса.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, а 2 февраля, после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное, группы людей собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что эти акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.