{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, которого избили в частном детсаду в Москве

По словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, его здоровью ничего не угрожает

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Жизни и здоровью ребенка, который подвергся истязаниям в частном детском саду в Москве, на данный момент ничего не угрожает. Об этом сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, которая взяла ситуацию под личный контроль.

Ранее пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ возбудили в Москве по факту истязания ребенка в частном детском саду на западе столицы. Фигурантом дела стала замдиректора детсада.

"Я знаю про эту ситуацию и держу связь со следственными органами, которые проводят проверку. При необходимости я помогу оказать помощь семье, с психологической точки зрения. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает сейчас", - сказала Ярославская.

Инцидент произошел в детском саду на Гвардейской улице, где 28 января ребенок получил телесные повреждения, к нему применялись жестокие методы воспитания. В ходе прокурорской проверки из медицинского учреждения получены сведения о наличии у несовершеннолетнего телесных повреждений. Прокуроры установили факты жестокого обращения и применения недопустимых методов воспитательного воздействия к детям.

Она добавила, что взяла ситуацию под личный контроль.

Теги
Россия
В суды Москвы с конца января поступило 4 908 дел в отношении участников незаконных акций
Московские суды назначили 972 административных ареста и 1 232 штрафа в отношении участников несогласованных акций
Читать полностью