В Чехии заявили, что могут последовать примеру Венгрии в использовании вакцины "Спутник V"

БУДАПЕШТ, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, находящийся в пятницу с визитом в Будапеште, считает, что его страна может последовать примеру Венгрии в использовании вакцин против коронавируса, незарегистрированных в Евросоюзе, включая российский препарат "Спутник V". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.

"Премьеры Венгрии и Чехии обсудили ситуацию с использованием вакцин от коронавируса в свете распространения [в их странах] британского штамма коронавируса, - отметил источник. - При этом глава чешского правительства Андрей Бабиш высказался в том смысле, что его республика может последовать примеру Венгрии и использовать вакцины, незарегистрированные в ЕС, включая "Спутник V".

В Чехии ощущается недостаток вакцин против коронавируса. Поэтому Бабиш направился в Венгрию, чтобы получить от партнеров максимально подробную информацию о "Спутнике V". Приоритетом Праги, по его словам, является то, чтобы Европейское агентство по лекарственным препаратам как можно быстрее одобрило российскую вакцину к применению в Евросоюзе.

"На вакцины необходимо смотреть с той точки зрения, насколько они безопасны для здоровья. Совершенно безразлично, откуда они происходят", - заявил ранее Бабиш. Чешский премьер допускал ранее лишь ту возможность, что республика будет получать вакцины от коронавируса только западного производства.

В настоящее время в Чехию поступают вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препарат американской компании Moderna. Из-за проблем при производстве препарата Pfizer и BioNTech объемы его поставок в республику сократились.