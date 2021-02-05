СПЧ призвал отсрочить исполнение административных наказаний в связи с переполнением ИВС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает прокурорам внести апелляционные представления в целях отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административных наказаний в связи с переполнением спецприемников и ИВС. Об этом говорится в заявлении СПЧ по незаконным акциям протеста 23 и 31 января, опубликованном в пятницу на его сайте.

"В связи с переполнением спецприемников и ИВС прокурорам соответствующих уровней принести апелляционные представления в целях отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административного наказания", - говорится в заявлении.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что в совете внимательно следят за ситуацией в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в Новой Москве, где изначально возникли проблемы с размещением задержанных.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, а 2 февраля после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное группы людей собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.