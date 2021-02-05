СПЧ призвал проверить случаи нарушения прав журналистов и участников акций 23 и 31 января

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает правоохранительные органы провести служебные проверки по всем случаям нарушения прав журналистов и участников несогласованных протестных акций, прошедших 23 и 31 января. Об этом говорится в заявлении СПЧ, размещенном в пятницу на сайте совета.

"Совет предлагает начать проведение служебных проверок по всем зафиксированным случаям нарушения прав журналистов, участников протестных акций и сотрудников правопорядка, а при наличии законных оснований и уголовно-процессуальные мероприятия. По нашей информации, такие проверки уже начаты по ряду инцидентов", - говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, СМИ сообщали, что в ходе протестных акций задерживались и случайные люди, оказавшиеся в районе их проведения. "Жители городов также испытали трудности при передвижении из-за перекрытий. Также, по информации СМИ, при задержании сотрудники полиции часто не представлялись, а их нагрудные знаки не были видны", - отмечают в СПЧ.

"Были отмечены случаи задержания журналистов, имевших служебные удостоверения и редакционные задания. Тем самым создавались препятствия для выполнения ими своих законных профессиональных обязанностей. Аналогичным образом задерживали наблюдателей различных правозащитных организаций, несмотря на наличие у них соответствующих документов и бейджей", - говорится в заявлении Совета.

Деятельность общественных наблюдателей

СПЧ также призвал нормативно урегулировать деятельность общественных наблюдателей на санкционированных и несанкционированных акциях.

"Нормативно урегулировать деятельность общественных наблюдателей на согласованных и несогласованных публичных мероприятиях, определив круг их прав и обязанностей", - сказано в рекомендациях Совета.

Кроме того, СПЧ призвал "обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на протестных акциях". В тексте указано, что Совет информировал об этой проблеме президента РФ Владимира Путина еще в декабре прошлого года, результатом чего стало поручение полномочным представителям президента в федеральных округах совместно с Советом "принять меры по обеспечению в субъектах Российской Федерации прав журналистов". "Совет призывает региональные союзы журналистов и иные организации журналистского сообщества принять активное участие в реализации этого поручения, представив свои предложения", - сказано в заявлении.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что ему поступили жалобы о задержаниях журналистов на несанкционированных акциях. По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, задержания журналистов не носили массового характера, им в целом никто не мешал работать.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, а 2 февраля после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное группы людей собрались в центре Москвы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.