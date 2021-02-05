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ДТП с участием Михаила Ефремова

В ОНК заявили, что Ефремов не жаловался на условия в белгородской колонии

Ранее адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актера увезли в неизвестном направлении из колонии № 4 в Белгородской области, где он отбывает наказание
Михаил Ефремов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП, не жаловался на условия в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, представители региональной Общественной наблюдательной комиссии беседовали с ним 3 февраля, сообщила ТАСС в пятницу председатель ОНК Наталья Сокольская.

Адвокат Михаила Ефремова сообщил в пятницу, что актера увезли в неизвестном направлении из колонии № 4 в Белгородской области, где он отбывает наказание. "Я посещала ИК-4, встречалась с Ефремовым. Все с ним в порядке, никаких жалоб у него нет", - сказала Сокольская, отметив, что общественники посещали колонию 3 февраля.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

Теги
РоссияЕфремов, Олег НиколаевичДТП с участием Михаила Ефремова
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