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Пандемия COVID-19

Британский штамм выявили в 71% случаев заражения коронавирусом в Словакии

Премьер-министр республики Игор Матович, считает преждевременным возвращение учеников в школы

ПРАГА, 5 февраля. /ТАСС/. Словакия стала одной из стран Евросоюза, на территории которых наиболее быстро распространяется британский штамм коронавируса. Он выявлен в 71% случаев положительных результатов тестов за минувшую среду. Об этом со ссылкой на премьер-министра республики Игора Матовича сообщило в пятницу Словацкое радио.

Словацкий премьер из-за ускорения распространения в республике британского штамма коронавируса считает преждевременным возвращение учеников в школы, что, как планировали власти, должно было произойти в предстоящий понедельник. Данный вопрос еще будет рассматриваться правительством с учетом последних рекомендаций эпидемиологов.

Между тем британский штамм коронавируса был выявлен у 91% больных, госпитализированных с COVID-19 в Университетской клинике Кошице - крупнейшего города восточной части Словакии. В этой больнице находятся на лечении около 300 пациентов.

В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 259 533. Умерли 5 050 жителей страны. На данный момент в республике госпитализированы 3 376 заразившихся, из них 293 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Теги
СловакияПандемия COVID-19
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