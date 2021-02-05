Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны до 20 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в пятницу продление запрета на въезд и выезд из Израиля, а также закрытие международного аэропорта Бен-Гурион, введенного с 26 января до 7 февраля, на две недели до 20 февраля. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Правительство продлило запрет на въезд в Израиль и выезд из страны на 14 дней - до 20 февраля 2021", - говорится в сообщении. Экономическая газета Globes сообщает, что аэропорт Бен-Гурион останется закрытым для пассажирских рейсов до 21 февраля.

Тотальный карантин, действующий в Израиле с 8 января, должен был завершиться в пятницу в 08:00 мск, но правительство проголосовало 5 февраля за его продление до 7 февраля. Израильтянам в рамках действующих с января ограничений запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы численностью более пяти человек в помещении и более 10 - на открытом воздухе. Также нельзя удаляться более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей. Закрыты все увеселительные заведения, рестораны и кафе работают только с доставкой на дом.

За нарушение предписаний Минздрава о максимальном удалении от дома в Израиле введен штраф в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей), такое же наказание предусмотрено за отсутствие защитной маски.