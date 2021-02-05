Минпросвещения с 1 марта откроет центр по вопросам организации горячего питания

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено с 1 марта текущего года открыть специальный центр, который будет отслеживать организацию горячего питания в регионах, сообщила пресс-служба Минпросвещения в пятницу.

"Мониторинговый центр начнет работу с 1 марта 2021 года на базе подведомственного министерству Института возрастной физиологии. Центр будет помогать министерству систематизировать собранную информацию по обеспечению младших школьников горячим питанием", - говорится в сообщении со ссылкой на первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

Отмечается, что функции данного центра планируется определить в ближайшее время, подразумевается, что он будет работать с данными, связанными с разработкой региональных стандартов организации питания.

Президент РФ в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начали с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.