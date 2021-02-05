"Радио Свобода" подала жалобы на решение о штрафах за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Радио Свобода" подала в Тверской районный суд Москвы жалобы на постановление по делу об административных правонарушениях за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов. Об этом сообщается в пятницу на сайте медиакорпорации ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

"Медиакорпорация "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" 5 февраля подала в Тверской районный суд Москвы жалобы на постановление по делу об административных правонарушениях, связанных с указанием о маркировке журналистского контента СМИ, которые признаны властями России иностранными агентами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени медиакорпорация и ее гендиректор оштрафованы на 7,15 млн рублей. В "Радио Свобода" также добавили, что после окончания составления будущих административных протоколов по фактам отсутствия маркировки общая сумма штрафов может составить сотни миллионов рублей.

27 января пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф", ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" оштрафовано на 1,1 млн рублей. Соответствующее решение вынес Мировой суд. 2 февраля медиакорпорация за отсутствие маркировки была оштрафована еще на 2,2 млн рублей.

"Радио Свобода" и его проекты были включены в список "СМИ - иностранных агентов" в конце 2017 года.

Согласно закону, материалы СМИ, выполняющих функции иноагента, должны распространяться с соответствующей маркировкой. Норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.