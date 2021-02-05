Внук Артеменко может подать в суд на Навального за обвинение в получении денег за ролик

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Внук оскорбленного Алексеем Навальным ветерана Игорь Колесников намерен обратиться в суд из-за обвинения в получении денег за съемки в ролике телеканала Russia Today в поддержку голосования по изменениям в Конституции РФ, передает корреспондент ТАСС из Бабушкинского суда Москвы, где слушается дело в отношении Навального о клевете.

"Никаких денежных средств за съемки в ролике RT или за написание заявления нам не предлагали и не давали", - сказал внук ветерана.

Внук ветерана рассказал, что после того, как он узнал о комментариях Навального, у него ухудшилось здоровье. "Дедушке стало нехорошо с сердцем, я вызвал скорую помощь. В целом он очень сильно расстроился, почему его назвали холуем и предателем", - сказал свидетель.

В ответ Навальный назвал Игоря Колесникова "ничтожеством". "Не надо строить здесь возмущенную невинность, вы позорите вашего дедушку", - обратился к свидетелю Навальный. Судья в ответ пригрозила ему удалением из зала суда, дав адвокатам пять минут, чтобы "привести в чувство" подсудимого. "Возможности терпеть это нет более никакой", - сказала судья.

В свою очередь внук потерпевшего потребовал доказательств от Навального, что получил деньги за съемки в ролике. "Как вам не стыдно, вы взрослый мужчина, у вас просто была возможность извиниться перед пожилым человеком", - сказал Колесников. "Я поговорю со своими юристами и узнаю, можно ли обратиться в суд, чтобы Навальный либо подтвердил свои слова фактами, либо извинился за эту ложь", - добавил он.

Суть обвинений

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину Навальный не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения блогера в Россию возобновил его.