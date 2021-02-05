Студенты в Москве смогут компенсировать поездки, не потраченные за время онлайн-обучения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Транспортные карты более 370 тыс. московских студентов будут разблокированы с 8 февраля. Учащиеся вузов также могут обратиться в кассы метро и ГУП "Мосгортранс" для восстановления не потраченных за время дистанционного обучения поездок, сообщается в пятницу в официальном Телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Ограничения снимают, и на очную учебу вновь возвращаются студенты. Их социальные карты разблокируют, а продлить билеты можно будет с 8 февраля в кассах метро и киосках Мосгортранса, смотря на какой вид транспорта на них записаны поездки", - говорится в публикации.

Там уточняется, что билеты продлят с 13 ноября, дня блокировки. "Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца", - отмечается в публикации.

"Разблокировка коснется 374 тыс. карт студентов. Социальные карты разных групп москвичей разблокируются для проезда в транспорте по мере снятия ограничений. Так, например, в январе к нам начали возвращаться школьники. Сейчас разблокировано более 320 тыс. карт, продлено свыше 52 тыс. их билетов", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Студенты городских вузов и колледжей из-за ситуации с коронавирусом перешли на дистанционную форму обучения 13 ноября. Правительство Москвы также рекомендовало принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, были заблокированы.

Очное обучение студентов московских вузов возобновится в понедельник, 8 февраля. В тот же день будут разблокированы транспортные карты студентов, следует из опубликованного в пятницу указа мэра Москвы Сергея Собянина.