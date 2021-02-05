В Госдуме разработают дополнительные гарантии безопасности журналистов на митингах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Союзом журналистов России и правоохранительными органами разработает дополнительные законодательные меры по обеспечению безопасности журналистов при освещении массовых мероприятий. Об этом в пятницу сообщил глава комитета Александр Хинштейн в ходе конференции "Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия", на базе факультета журналистики МГУ.

"Существующих сегодня правовых норм все-таки недостаточно для того, чтобы гарантированно была обеспечена безопасность журналистов в ходе массовых мероприятий. Мы согласны с таким подходом и предлагаем на базе нашего профильного комитета в самое ближайшее время провести широкое обсуждение этого вопроса, безусловно, с профессиональным сообществом, в первую очередь, с Союзом журналистов, чтобы понять, какие конкретно нужны еще нам правовые механизмы, защищающие журналистов, освещающих массовые мероприятия", - сказал Хинштейн.

При этом парламентарий не стал уточнять, о каких дополнительных гарантиях пойдет речь. "Эти предложения мы выработаем совместно с профессиональным сообществом и, конечно, с силовым блоком", - заверил Хинштейн.

В пятницу Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвал правоохранительные органы провести служебные проверки по всем случаям нарушения прав журналистов и участников несогласованных протестных акций, прошедших 23 и 31 января. Как говорится в заявлении СПЧ, были отмечены "случаи задержания журналистов, имевших служебные удостоверения и редакционные задания, тем самым создавались препятствия для выполнения ими своих законных профессиональных обязанностей".