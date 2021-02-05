Росздравнадзор определил способ учета использованных доз вакцин от коронавируса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор определил для медицинских организаций способ учета использованных доз вакцин от коронавируса в системе маркировки, с тем чтобы не было несовпадения количества использованных ампул с количеством вакцинированных пациентов. Об этом сообщила замглавы надзорного ведомства Валентина Косенко в пятницу в ходе вебинара, организованного Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Коллеги предложили единообразный способ введения вакцины в гражданский оборот и выведения вакцины из гражданского оборота. Кроме того, что это достаточно удобный метод, мы считаем, что это позволит исключить разницу, которая образуется при различных способах выведения вакцины из гражданского оборота с реестром вакцинированных. Думаю, Минздравом будет подготовлено соответствующее письмо в адрес медицинских организаций", - сказала Косенко.

Она рассказала, что различные медицинские организации ведут учет по-разному: кто-то выводит вакцину из системы маркировки при ее получении, кто-то - при выдаче в пункты вакцинации, некоторые организации - после факта вакцинации. По словам замглавы Росздравнадзора, именно по этой причине возникают разночтения между количеством вакцинированных пациентов и количеством выведенных из системы вакцин.

Начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова пояснила, что выводить вакцину из системы маркировки необходимо после того, как была проведена вакцинация. По ее словам, для ускорения этой работы можно привлекать и волонтеров, не обладающих медицинской квалификацией.

"Если мы говорим о пункте вакцинации, то медицинская организация при получении вакцины ее принимает, сканирует [код маркировки], дальше идет процесс вакцинации. Соответственно, к работам, которые не требуют медицинской квалификации, можно приглашать волонтеров, которые непосредственно могут осуществлять работу по оказанию помощи по выводу вакцины из обращения - уже когда провакцинировано население, и пустые упаковки нужно просканировать. Конечно, эту работу они должны делать под непосредственным контролем медицинского работника, медицинской организации", - сказала Крупнова.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров с помощью двухмерного кода Data Matrix. Маркировка лекарственных средств в настоящее время уже является обязательной. К 2024 году предполагается создание единой национальной системы маркировки и прослеживания товаров, оператором системы маркировки является ЦРПТ.