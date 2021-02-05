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Пандемия COVID-19

Результаты испытаний вакцины AstraZeneca в США получат в течение полутора месяцев

В настоящее время вакцинация в США проводится препаратами компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в США должны быть готовы в период от четырех до шести недель. Об этом заявил в пятницу глава направления научных исследований компании Менелас Пангалос.

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"Мы уже очень близки к получению данных. Я бы сказал, что в течение четырех-шести недель у нас должны быть результаты этого исследования", - приводит агентство Reuters его слова.

В настоящее время вакцинация в США проводится препаратами компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna, помимо этого американская корпорация Johnson & Johnson (J&J) направила запрос в регулирующий орган при Министерстве здравоохранения и социальных служб США об одобрении использования ее вакцины от нового коронавируса в чрезвычайных обстоятельствах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в стране прошли вакцинацию почти 26,2 млн человек из них более 4,2 млн человек уже получили обе дозы вакцины.

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