В Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса почти 95 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли почти 95 тыс. человек, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"C начала прививочной кампании в Петербурге привито 94 463 человека, из них 19 609 закончили цикл вакцинации. За вчерашний день вакцину получило рекордное количество горожан: первично привиты 7 984 человека, вторично - 1 329. Всего за сутки выполнено 9 313 инъекций", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в Петербург поступила самая крупная партия вакцины "Спутник V" - 75,6 тыс. комплектов доз. В ближайшее время ее начнут доставлять в пункты вакцинации.

"Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, а не по пять во флаконе, как раньше. Значит, медикам не придется ждать, когда соберется пятерка желающих привиться", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова. Сейчас в Петербурге работают 108 пунктов вакцинации.

Крупную партию - 20,1 тыс. комплектов вакцины - также получила и соседняя Ленинградская область, где ранее отмечались перебои с поставками препарата.

По последним данным, в Петербурге выявили 342 392 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 243 475 человек, умерли 9 997. За последние сутки в городе выявили 1 463 случая заражения.