Суд отложил на 12 февраля процесс в отношении Навального по делу о клевете

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил на 12 февраля процесс в отношении Алексея Навального по делу о клевете, передает корреспондент ТАСС.

"На сегодня завершаем допрос свидетеля. Переносим заседание на 10:00 мск 12 февраля. Будет продолжен допрос свидетелей обвинения", - постановила судья. О переносе заседания попросила прокурор в связи с окончанием рабочего дня.

Суд в пятницу успел заслушать показания потерпевшего и трех свидетелей обвинения. Как передает корреспондент ТАСС, на протяжении всего процесса Навальный кричал на свидетелей, перебивал судью и допускал разного рода оскорбления в адрес ветерана, его семьи, журналистов, судьи и прокурора.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.