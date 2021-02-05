Мурманского министра экологии уволили после проведения служебной проверки

МУРМАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об увольнении министра природных ресурсов и экологии региона Анны Багровой, в отношении которой в конце 2020 года была начата служебная проверка по обращению прокуратуры. Документ опубликован на официальном портале правительства региона в пятницу.

"Расторгнуть служебный контракт, освободить от замещаемой должности министра природных ресурсов и экологии Мурманской области и уволить с государственной гражданской службы Мурманской области 5 февраля 2021 года Багрову Анну Борисовну в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом решения о прекращении служебного контракта с выплатой трехкратного среднего месячного заработка", - сказано в постановлении.

Ранее сообщалось, что Багрова отстранена от должности в связи с обращением прокуратуры и проведением служебной проверки из-за срыва реализации национального проекта "Экология" в регионе. В рамках нацпроекта был заключен контракт на рекультивацию птицефабрики "Снежная". В ходе выездной проверки природоохранная прокуратура выявила нарушения подрядчиком экологического законодательства и несвоевременное выполнение работ по контракту.

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура неоднократно выносила в адрес министра природных ресурсов Мурманской области предписания об устранении нарушений, однако никаких мер министром принято не было. Одно из нарушений, по информации правительства, касалось непредставления сведений о границах затопления и подтопления территорий, прилегающих к рекам Варзуга, Роста, Кола, это привело к прямому неисполнению поручений президента РФ Владимира Путина, но при этом денежные средства из регионального бюджета в рамках государственного контракта на выполнение этих работ были потрачены.

Между тем, в картотеке Октябрьского районного суда города Мурманска значится, что Багрова обратилась с иском против губернатора и регионального Минприроды из-за того, что не могла попасть на рабочее место, чтобы дать пояснения по ходу проверки.

Анна Багрова была назначена министром экологии и природных ресурсов Мурманской области в октябре 2019 года. Ранее она занимала должность заместителя руководителя комитета по тарифному регулированию Мурманской области - начальника административно-правового отдела. Багрова является финалистом конкурса "Лидеры Севера".