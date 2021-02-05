В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Около 22,8 тыс. пациентов в Великобритании из более чем 6,3 млн провакцинированных в декабре и январе пожаловались на побочные эффекты после получения препарата. Об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что в период с 9 декабря прошлого года по 24 января примерно 0,3% вакцинированных сообщили о подозрении на побочные эффекты в результате инъекции препаратом либо компании Pfizer и ее партнера BioNTech, либо AstraZeneca и Оксфордского университета. "У подавляющего большинства из них это были слабо выраженные и краткосрочные симптомы, которые также могут возникать при использовании других вакцин, например, против сезонного гриппа", - подчеркивается в докладе британского регулятора.

"Данные, которые мы собрали, подтверждают, что применяемые в королевстве вакцины безопасны и соответствуют строгим стандартам. Мы остаемся убеждены в том, что преимущества от использования этих вакцин перевешивают любые риски", - подчеркнула глава агентства Джун Рейн.

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. Сейчас жителям страны делают прививки препаратами Pfizer и AstraZeneca, которые были одобрены местным регулятором. Согласно данным правительства, к 5 февраля первая из двух доз вакцины уже введена более 10,5 млн человек - 15,5% населения королевства.

Британские власти ранее решили увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Ранее правительство королевства выражало стремление привить к середине февраля порядка 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу, чтобы начать постепенно снимать действующие ограничения.