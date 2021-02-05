Свыше 130 точек с бесплатным горячим чаем организовали в Подмосковье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пассажиры подмосковного общественного транспорта во время ожидания автобусов смогут согреться с помощью бесплатного горячего чая. В регионе организовали свыше 130 таких точек, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Более 130 точек с бесплатным горячим чаем для пассажиров общественного транспорта организуют в Подмосковье на остановках на период морозов. Пункты раздачи горячего напитка будут работать на наиболее популярных остановках региона с 5 по 8 февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что акция пройдет в автостанциях Лыткарино и Солнечногорска, автовокзалах Клина и Домодедова. Также мобильные точки с чаем оборудуют в Красногорске, Ленинском округе, Мытищах.

Как отметили в министерстве, сотрудники, предлагающие пассажирам чай, носят защитные маски, а сами чайные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров.

В сообщении поясняется, что в Московской области ожидается резкое понижение температуры воздуха, днем столбики термометров могут опуститься до минус 16, а в ночные часы - до минус 27 градусов.