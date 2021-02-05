"Орленок" принял на отдых детей, которые пропустили смены в 2020 году из-за пандемии

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Школьники, которые не смогли посетить смены во всероссийском детском центре "Орленок" в 2020 году, стали участниками второй смены 2021 года. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.

"Во Всероссийском детском центре "Орленок" стартовала вторая смена 2021 года. В ней принимают участие ребята из четырех регионов страны: из Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областей и из Приморья, в том числе школьники, которые не смогли приехать в "Орленок" в 2020 году из-за пандемии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время смены дети смогут поучаствовать в пяти образовательных программах: они будут изучать историю России, журналистику и написание авторских литературных произведений. Также они смогут обучиться вожатскому мастерству и попробовать себя в морских профессиях.

"В 2021-м победители конкурсных отборов прошлого года будут зачисляться на программы Центра в приоритетном порядке в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Уверен, что долгожданная встреча с "Орленком" принесет школьникам массу положительных эмоций, а новая смена пройдет ярко и продуктивно", - приводится на сайте слова директора Всероссийского детского центра Александра Джеуса.

Также отмечается, что в центре действуют правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Заезд и разъезд участников смены проводится одномоментно - в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях "Орленка" организовали по принципу разделения по регионам. Образовательную и развлекательную программы смены составили так, чтобы участники из разных субъектов страны не пересекались друг с другом. На протяжении всей смены будут проводить дезинфекцию помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учетом мер социального дистанцирования и разобщенности.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей - как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля 2020 года при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.