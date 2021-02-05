Украина получит первые 12 млн доз вакцины против COVID-19 в феврале

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, проинформировала пресс-служба главы государства.

"Украина сегодня получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут уже в феврале", - сказал министр.

"12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых шести месяцев после начала поставок", - отметил Владимир Зеленский.

Глава Минздрава уточнил, что ожидается поставка вакцин, которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях индийского Serum Institute (Института сыворотки Индии). "Полученное подтверждение будет реализовываться посредством контракта между Serum Institute и [британским агентством] Crown Agents", - сказал он. Степанов добавил, что кабинет министров "работает над разработкой сайта, который поможет украинцам легко и удобно регистрироваться на вакцинацию".

В конце января в стране вступил в силу закон, который позволяет регистрировать привезенные на Украину вакцины от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Ускоренная процедура может применяться для вакцин, разрешенных для экстренного применения компетентными органами США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии, ЕС. Препарат должен сопровождаться данными об успешном проведении доклинических испытаний или отдельных их фаз, а также о доказанной эффективности.

Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских. В конце прошлого года был заключен договор на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Украина также ожидает поставки вакцины по программе COVAX. На первом этапе Киев заявлял, что получит 1,2 млн доз препарата, а всего, по данным Минздрава, Украине должны были выделить 8 млн доз. В то же время харьковская компания "Биолек" подала в органы власти документы для госрегистрации российской вакцины "Спутник V", но глава Минздрава страны заявил, что Украина не будет ее регистрировать.