В суды Москвы с конца января поступило 4 908 дел в отношении участников незаконных акций

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московские суды получили 4 908 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с незаконными акциями в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В московские суды за период с 23 января по 2 февраля 2021 года поступило 4 908 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичными мероприятиями, прошедшими за последние две недели в Москве, а именно: 54 дела по ст. 19.3 КоАП РФ и 4 854 дела по ст. 20.2 КоАП РФ", - сказали в пресс-службе суда.

Кроме того, московские суды за этот период назначили 972 административных ареста и 1 232 штрафа в отношении участников несогласованных акций в столице.

"Из поступивших в суды 54 дел по статье 19.3 КоАП РФ уже рассмотрены 35 дел, а именно 30 гражданам назначен административный арест, п\ти гражданам - административный штраф. Из 4 854 дел по статье 20.2 КоАП РФ уже рассмотрены 2 169 дел: 942 гражданам назначен административный арест, 1 227 назначен административный штраф", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, судами Москвы всего арестованы 972 человека, оштрафованы - 1 232 человека. Остальные материалы еще находятся в производстве судов.