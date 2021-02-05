Минздрав Ливана одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"

БЕЙРУТ, 5 февраля. /ТАСС/. Экспертный комитет при Минздраве Ливана одобрил экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу газете The Daily Star глава Национального комитета по вакцинации Абдель Рахман Бизри.

"Ливанские эксперты после изучения предоставленной российской стороной документации согласились выдать разрешение на экстренное применение российского препарата для вакцинации от коронавируса", - отметил он. По словам Бизри, это открывает путь поступлению российской вакцины в Ливан.

В четверг исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахби передал послу России в Бейруте просьбу к правительству РФ предоставить его стране 200 тыс. доз вакцины от коронавируса в качестве помощи. "И. о. министра Вахби связался с послом России в Бейруте Александром Рудаковым и попросил его направить послание правительству РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возможном предоставлении Ливану 200 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи", - отмечается в сообщении пресс-службы МИД Ливана. Вахби при этом подчеркнул, что такая инициатива отразит "глубину исторической дружбы между Ливаном и Россией".

Ранее глава Национального комитета по вакцинации Бизри сообщил, что местные эксперты воодушевлены результатами третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, опубликованные в медицинском журнале Lancet данные по российской вакцине "подтверждают ее эффективность, которая достигает 91,6%, и безопасность применения".

В дальнейшем Экспертный комитет Минздрава Ливана также намерен рассмотреть запрос на регистрацию китайской вакцины Sinopharm, отмечает Национальное информационное агентство страны.