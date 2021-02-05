Сервис МВД "Антимошенник" не будет отслеживать информацию о звонках пользователей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Заказанный МВД сервис "Антимошенник" для мобильного приложения ведомства не будет отслеживать данные о звонках пользователей. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Размещенная в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля "Антимошенник" предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности. Обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании модуля. Также техническим заданием определено, что мобильное приложение не должно отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователей", - сообщает МВД.

В министерстве отметили, что в последнее время возросло число телефонных мошенничеств с банковскими картами. Модуль "Антимошенник" будет оповещать пользователя о том, что ему звонят с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать. Разработка сервиса будет стоить 62,9 млн рублей. В техзадании к тендеру, опубликованному на госзакупках, говорится, что приложение должно "иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с массивом телефонных номеров, содержащимся в локальной СУБД (система управления базами данных) зеркалирующего сервера". Согласно технической документации, модуль "Антимошенник", который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет соединяться с информационной системой полиции с данными о телефонных мошенничествах через зеркалирующий сервер. Новый сервис будет предупреждать пользователя, если ему звонят или пишут СМС с мошеннического номера.

Также в приложении появится "Белый список", игнорирующий блокировку входящего вызова, СМС, MMS приложением и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.

Тендер был размещен Научно-производственным объединением "Спецсвязь и техника" МВД России на сайте госзакупок вчера. Заявки принимаются до 1 марта. Приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.