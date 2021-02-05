В Адыгее продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

МАЙКОП, 5 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции и период оформления листков нетрудоспособности работающим жителям Адыгеи в возрасте 65 лет и старше продлен до 21 февраля. Соответствующие изменения внесены в указ главы Адыгеи Мурата Кумпилова от 18 марта "О введении режима повышенной готовности", документ опубликован в пятницу на сайте главы республики.

Ранее власти продлевали режим самоизоляции и период оформления листков нетрудоспособности этой категории граждан до 7 февраля.

"В пункте 7 слова "7 февраля 2021 года" заменить словами "21 февраля 2021 года", - говорится в документе.

По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 113 276 человек, на лечении находятся 1 726 человек (плюс 37 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 11 424 человека (плюс 37 за сутки), умерли 126.