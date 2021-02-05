Суд в Москве признал законным штраф "Радио свобода" за материал об ИВЛ в больницах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы признал законным решение первой инстанции о штрафе "Радио свобода" на 300 тыс. рублей за статью о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел жалобу на решение мирового судьи участка 423 о штрафе в 300 тыс. рублей "Радио Свобода" по ч. 9 ст. 13.15 КоАП. ("Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан"). Решение суда первой инстанции признано законным", - сказали в суде.

Ранее "Радио свободная Европа" (входит в "Радио свобода") опубликовало на своем сайте материал "Людей принудительно отключат", в котором со ссылкой на анонимный источник говорилось о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Петербурга, из-за чего людей будут принудительно отключать от них.

В августе прошлого года 423-й мировой участок Тверского района Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей "Радио свобода".

Следственный комитет также посчитал информацию ложной и начал проверку на наличие признаков преступления по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"). Генпрокуратура признала материал запрещенным к распространению в России и потребовала заблокировать.