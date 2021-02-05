Бразилия готова приобрести 10 млн доз вакцины "Спутник V"

"Мы подпишем контракт и приобретем 10 млн доз, если цена будет приемлемой. Оплата будет произведена после того, как Anvisa (Национальное агентство по санитарному надзору) одобрит "Спутник V" для применения в условиях чрезвычайной ситуации, что позволит незамедлительно сделать вакцину доступной для бразильцев", - приводит пресс-служба ведомства заявление первого заместителя министра Элсиу Франку.

Чиновник также уточнил, что в будущем бразильские власти могли бы приобретать разработанную российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцину, которая будет производиться партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фармацевтической компанией Uniao Quimica.

15 января Uniao Quimica и РФПИ подали регулятору запрос на временное ограниченное использование в Бразилии "Спутника V" для вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации. 16 января Anvisa отклонило заявку Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям". В частности, регулятор указал на необходимость проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", впоследствии Anvisa отказалась от этого требования. В РФПИ пояснили, что речь идет о стандартной процедуре запроса дополнительной информации, что не означает окончательного отказа в регистрации.

В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. К марту партнер РФПИ надеется наладить выпуск "Спутника V". Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" может быть поставлен в Бразилию уже через две недели после ее одобрения национальным регулятором.