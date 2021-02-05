Макрон пообещал добиться максимального темпа вакцинации от коронавируса к апрелю

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Франция рассчитывает ускорить кампанию по вакцинации от коронавируса с марта и выйти на необходимый темп с апреля. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в формате видеоконференции.

"Как и все, мы сталкиваемся с затруднениями по части производства, которые мы постепенно устраняем. Март будет лучше, чем февраль, а с апреля дела пойдут гораздо лучше. С апреля по июнь мы организуем кампанию по вакцинации на полную мощность, - пообещал он. - Сейчас мы должны подготовить получение и дополнительное производство вакцин, которые будут работать против [различных] вариантов коронавируса".

"Мы сделаем все, чтобы ускорить производство, - добавил Макрон. - Думаю, что в последние недели нам удалось серьезно ускорить процесс, обеспечить производство в Европе, провести аудит, добиться производства дополнительных доз, попросив промышленные предприятия на нашей территории конвертировать их площадки под производство этих вакцин. И с настоящего момента вместе подготовить производство вакцин осенью и зимой".

Французский лидер подчеркнул, что Европа закупила больше всех доз и производит больше доз в совокупности на своей территории, чем где бы то ни было. Он отметил, что в общей сложности европейские страны предзаказали или уже получили 2,3 млрд доз. "Я полностью поддерживаю европейский подход, которого мы все придерживаемся. Нельзя вакцинировать только одну или другую страну, - сказал он. - Мы выйдем из этой эпидемии лишь единой Европой, когда удастся привить достаточное количество граждан".

Кампания вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря 2020 года. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 1,7 млн жителей Франции, из них около 140 тыс. уже получили обе дозы вакцины.