В Кирове запретили заводить собак и кошек в коммуналках без письменного согласия соседей

ТАСС, 5 февраля. Жителям Кировской области, желающим завести домашнее животное, потребуется письменное разрешение соседей, с которыми они проживают в одной квартире. Соответствующее постановление, определяющее соответствующие региональные правила, опубликовано на сайте правительства региона.

"Содержание домашнего животного в коммунальной квартире или в жилом помещении, занимаемом несколькими семьями, допускается при наличии письменного согласия всех совершеннолетних граждан, зарегистрированных и фактически проживающих в данной коммунальной квартире или в жилом помещении", - говорится в документе. При этом в случае с собакой-поводырем хозяину не нужно будет получать согласие соседей.

"Не допускается выгуливать (сопровождать) собак лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также лицам, признанным недееспособными", - отмечается в документе. Такой же запрет действует как для детей до 14 лет, так и в целом для тех, кто физически не сможет контролировать действия животного.

Документ вводит обязательную регистрацию домашних животных, а также обязывает владельцев животных кормить их не реже раза в день "качественным и питательно ценным кормом". Нельзя держать питомцев на лоджиях и балконах. В документе даже определен температурный режим для содержания животных: он должен составлять 16-25 градусов. Для некоторых устойчивых к холоду пород собак это требование соблюдать необязательно.

Владельцы частных домов должны держать своих собак на привязи или в вольере. В том случае, если забор не позволяет собаке самостоятельно выбраться на улицу, то хозяева могут выпустить питомца во двор. В этом случае на входе необходимо повесить предупреждающую табличку.

Постановление вступает в силу 16 февраля.