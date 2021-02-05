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Пандемия COVID-19

Эксперты ВОЗ завершают работу в Китае

Международная группа специалистов обещает подготовить подробный отчет по итогам проведенной работы

ЖЕНЕВА, 5 февраля. /ТАСС/. Международная группа специалистов под руководством ВОЗ завершает свою работу в Китае и подготовит по итогам проведенной работы подробный отчет. Об этом сообщила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

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"Команда заканчивает свою работу, - отметила она. - Специалисты посетили ряд объектов, в том числе Уханьский институт вирусологии, и провели конструктивные беседы с китайскими партнерами".

"По итогам визита будет подготовлен отчет, однако он не даст ответы на все вопросы, - подчеркнула ван Керкхове. - Это только начало. Получаемые ответы порождают новые вопросы. Поэтому нам совершенно точно нужны будут дополнительные исследования". Она заверила, что, когда отчет будет готов, он будет опубликован и размещен в открытом доступе.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".

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