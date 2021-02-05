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Пандемия COVID-19

В регионе Мадрид выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года

МАДРИД, 5 февраля. /ТАСС/. Власти испанского автономного сообщества Мадрид выявили первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Бразилии. Об этом региональные власти сообщили в пятницу в Twitter.

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"Автономное сообщество Мадрид подтверждает первый случай бразильского варианта COVID-19 в регионе", - говорится в публикации.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 2,9 млн случаев заражения, умерли 60,8 тыс. человек. В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года. 27 декабря в королевстве началась кампания по вакцинации.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два разных типа бразильской разновидности вируса.

Теги
БразилияИспанияПандемия COVID-19
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