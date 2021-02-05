В Карелии продлили возможность пожилым жителям выйти на больничный до 19 февраля

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 февраля. /ТАСС/. Работающие жители Карелии старше 65 лет смогут продлить больничный вне зависимости от самочувствия для соблюдения самоизоляции до 19 февраля. Об этом в пятницу сообщил республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

"Жители райцентров, Петрозаводска и Костомукши старше 65 лет могут продлить больничные на новый срок - с 6 по 19 февраля", - говорится в сообщении.

Помимо этого, региональные власти ввели обязательный масочный режим для мероприятий на открытом воздухе. Колледжам и техникумам, вышедшим на очный режим обучения, разрешено проводить массовые мероприятия, связанные только с основной целью деятельности этих учреждений.

По данным оперштаба региона, в Карелии за все время пандемии выявили 37 290 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 229 человек. Выздоровели за все время 32 175 пациентов, умерли 244. Доля свободных коек на сегодня составляет 20,8%.