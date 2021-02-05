В ВОЗ сообщили, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются

ЖЕНЕВА, 5 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в мире, однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

"Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения, - отметила она. - Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи".

"Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять, - подчеркнула ван Керкхове. - Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно".

2 февраля ВОЗ сообщила, что зарегистрировала 444,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это один из самых минимальных показателей с начала текущего года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года - 870,8 тыс. случаев - был зафиксирован 10 января.