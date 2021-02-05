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Пандемия COVID-19
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Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Республике Сербской

Применение препарата ранее одобрили, в частности, в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии и Сербии
© REUTERS/Fedja Grulovic

ТАСС, 5 февраля. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины, сообщается в официальном аккаунте разработчиков вакцины в Twitter.

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"Министерство здравоохранения Республики Сербской зарегистрировало вакцину "Спутник V", - указано в сообщении.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

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Босния и ГерцеговинаПандемия COVID-19
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