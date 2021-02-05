В ОНК сообщили, что у Навального нет жалоб на содержание в спецблоке "Матросской Тишины"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО 99/1 внутри "Матросской Тишины". Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший его в изоляторе.

"Навальный заявил, что у него все в порядке, жалоб на условия содержания он не имеет", - сказал Мельников. Он уточнил, что на момент визита наблюдателей Навального держали в камере без соседей.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.