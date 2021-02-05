Законодатели штата Вирджиния проголосовали за отмену смертной казни

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральная ассамблея штата Вирджиния приняла в пятницу законопроект об отмене смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа штата в Twitter.

В ходе голосования в Палате делегатов (нижняя палата) за отмену смертной казни проголосовали 57 законодателей, против - 41, днем ранее законопроект принял Сенат штата. "Законопроект по отмене смертной казни в Содружестве Вирджинии был одобрен при поддержке со стороны обеих партий", - говорится в сообщении.

После подписания законопроекта губернатором Ральфом Нортэмом Вирджиния станет 23-м штатом, отказавшимся от проведения смертных казней на законодательном уровне.

В декабре несколько десятков конгрессменов призвали нынешнего президента США Джозефа Байдена, который в ходе своей предвыборной кампании обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне, добиться ее отмены и на уровне штатов.

В 2019 году, в период президентства Дональда Трампа, находившийся тогда на посту министра юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр возобновил практику высшей меры наказания преступников, осужденных на федеральном уровне. В прошлом году впервые в американской истории число казней, проведенных федеральными властями за год, превысило этот показатель по сумме всех штатов.